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Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

Головкин - Роллс: статистика ударов в бою

Головкин - Роллс: статистика ударов в бою
09:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке казах Геннадий Голловкин благодаря нокауту одолел канадца Стива Роллса.

Для Головкина эта победа стала 39-й в карьере, из которых 35 были досрочными. Роллс же впервые проиграл. Бой завершился уже в четвертом раунде.

Подробную статистику боя предоставил проект компьютеризированной системы Compubox.

Головкин попытался нанести 233 удара, из них 62 пришлись в цель (28%). Соотношение джебов составило 108 к 14 (13%), а силовых ударов - 115 к 48 (42%).

Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

На счету Роллса - намного меньше попыток ударов - 175 , из которых 38 ударов достиглицели (22%). Показтель джебов Стива составил 71 к 13 (18 %), а силовых ударов- 104 к 25 (24%).

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Стив Роллс, Геннадий Головкин - Стив Роллс, Головкин - Роллс.
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