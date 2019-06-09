Головкин - Роллс: статистика ударов в бою

Новости спорта: В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке казах Геннадий Голловкин благодаря нокауту одолел канадца Стива Роллса.

Для Головкина эта победа стала 39-й в карьере, из которых 35 были досрочными. Роллс же впервые проиграл. Бой завершился уже в четвертом раунде.

Подробную статистику боя предоставил проект компьютеризированной системы Compubox.

Головкин попытался нанести 233 удара, из них 62 пришлись в цель (28%). Соотношение джебов составило 108 к 14 (13%), а силовых ударов - 115 к 48 (42%).

На счету Роллса - намного меньше попыток ударов - 175 , из которых 38 ударов достиглицели (22%). Показтель джебов Стива составил 71 к 13 (18 %), а силовых ударов- 104 к 25 (24%).