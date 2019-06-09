Головкин после победы над Роллсом бросил вызов Канело

Новости спорта: Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал победу над канадцем Стивом Роллсом.

"Спасибо всем фанатам за сегодняшний вечер. Мой оппонент провел хороший поединок.Он показал, на что способен. Я дал ему это сделать.

Я был уверен что поймаю его, ведь досконально все просчитал. Мои нокауты - это моя личная фишка.

Чувствую, что могу еще боксировать не один год. Большая сделка с DAZN, огромная поддержка зрителей и фанатов. Это подарок и моя благодарность им.

Я хочу встретиться с "Канело", и готов это сделать в сентябре. Это большой бизнес и я думаю, что наш бой все-таки состоится.

Побить "Канело" или вернуть пояса? Это не так важно. Я просто хочу его выиграть", - сказал Головкин после боя.