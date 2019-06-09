Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Португалия - Нидерланды: где и когда смотреть финал Лиги наций
Португалия - Нидерланды: где и когда смотреть финал Лиги наций
Турция - Франция. Видео голов и обзор матча 8 июня
Турция - Франция. Видео голов и обзор матча 8 июня
Украинская каратистка Терлюга выиграла турнир в Шанхае
Украинская каратистка Терлюга выиграла турнир в Шанхае
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

"Это будет величайший бой": Ломаченко и Кэмпбелл определяются с местом поединка

"Это будет величайший бой": Ломаченко и Кэмпбелл определяются с местом поединка
17:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Организовать поединок планируют в Британии или США.

Директор промоутерской компании Matchroom Boxing, которая защищает интересы Люка Кэмбелла, Фрэнк Смит высказался о предстоящем бое своего подопечного против чемпиона мира по версии WBA и WBO Василия Ломаченко за вакантный титул WBC.

"Это будет величайший бой. Мы работаем с Top Rank и пытаемся найти согласие. Это большой поединок для Люка. Мы пытаемся провести его в Британии, но вариант с США также остается возможным", – сказал Смит в интервью YouTube-каналу FightHype.

Бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла состоится 31-го августа.

Напомним, ранее Ломаченко побил личный рекорд в рыбалке, поймав 38-килограммовую рыбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Ломаченко, Новости бокса, Василий Ломаченко, Бокс новости, Лома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
02 Головкин - Роллс: полный бой (Видео)
03 Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле
04 "Были сомнения": Коноплянка отреагировал на поцелуй Зинченко
05 Усик заинтересован в турнире WBSS среди супертяжеловесов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь