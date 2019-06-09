"Это будет величайший бой": Ломаченко и Кэмпбелл определяются с местом поединка

Новости спорта: Организовать поединок планируют в Британии или США.

Директор промоутерской компании Matchroom Boxing, которая защищает интересы Люка Кэмбелла, Фрэнк Смит высказался о предстоящем бое своего подопечного против чемпиона мира по версии WBA и WBO Василия Ломаченко за вакантный титул WBC.

"Это будет величайший бой. Мы работаем с Top Rank и пытаемся найти согласие. Это большой поединок для Люка. Мы пытаемся провести его в Британии, но вариант с США также остается возможным", – сказал Смит в интервью YouTube-каналу FightHype.

Бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла состоится 31-го августа.

Напомним, ранее Ломаченко побил личный рекорд в рыбалке, поймав 38-килограммовую рыбу.