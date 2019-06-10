Соперник Далакяна назвал самую сильную сторону украинца

Новости спорта: Артем Далакян встретится с Саравутой Таворнхама.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет защиту своего титула против представителя Таиланда Саравуты Таворнхама.

Бой пройдет 15 июня в Киеве.

Таворнхама уже прибыл в столицу Украины и рассказал о своей подготовке, а также прокомментировал своего соперника.

"Это мой первый бой за пояс чемпиона мира, я немного нервничаю. Однако, я очень много трудился ради этого боя. Я готов к бою на все 100%.

Самая сильная сторона Артема – этого его скорость, он очень быстрый.

К этому бою я готовился на Филиппинах, спаррингуя с Виком Салударом – чемпионом мира WBO в минимальном весе. Также среди моих спарринг-партнеров был чемпион WBA Asia и другие ребята. Работа с ними сделала меня сильнее.

Я уже готов к бою на 100%, поэтому задача во время недельного пребывания в Украине - не растерять эту форму. Я буду немного тренироваться, также мне нужно хорошо питаться и спать, чтобы быть полностью готовым к бою", - сказал Таворнхама.

Ранее сообщалось, что Далакян спарринговал с французским чемпионом мира во время подготовки к защите.