Далакян может провести бой с чемпионом WBC

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) может стать участником объединительного боя.

Далакян 15 июня в Киеве на вертолетной площадке КВЦ Парковый в бою с Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) проведет очередную защиту своего титула.

В случае победы боксер из Днепра в конце 2019 может встретиться с чемпионом WBC Чарли Эдвардсом (15-1, 6 КО), которого портал BoxRec ставит на вторую строку в рейтинге лучших боксеров дивизиона.

"Объединительные бои получить сложно, потому что никто не хочет терять свои пояса. Один боксер будет с двумя титулами, в другой – останется ни с чем. Бывшие спарринг-партнеры Артема стали чемпионами мира – Чарли Эдвардс по версии WBC и Морути Мталане по версии IBF. С ними ведем прямые переговоры, но пока ничего не удается. Они не отказываются, но и не соглашаются.

Думаю, Артем больше всего хочет боксировать с Эдвардсом, это боксер Эдди Хирна. Попытаемся, чтобы к концу года этот бой состоялся", - говорит промоутер Далакяна Дмитрий Елисеев.

Ранее сообщалось, что за следующий бой Артему Далакяну заплатят в криптовалюте.