Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Сборная Украины минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины минимально обыграла Люксембург
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Далакян может провести бой с чемпионом WBC

Далакян может провести бой с чемпионом WBC
22:47 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) может стать участником объединительного боя.

Далакян 15 июня в Киеве на вертолетной площадке КВЦ Парковый в бою с Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) проведет очередную защиту своего титула.

В случае победы боксер из Днепра в конце 2019 может встретиться с чемпионом WBC Чарли Эдвардсом (15-1, 6 КО), которого портал BoxRec ставит на вторую строку в рейтинге лучших боксеров дивизиона.

"Объединительные бои получить сложно, потому что никто не хочет терять свои пояса. Один боксер будет с двумя титулами, в другой – останется ни с чем. Бывшие спарринг-партнеры Артема стали чемпионами мира – Чарли Эдвардс по версии WBC и Морути Мталане по версии IBF. С ними ведем прямые переговоры, но пока ничего не удается. Они не отказываются, но и не соглашаются.

Думаю, Артем больше всего хочет боксировать с Эдвардсом, это боксер Эдди Хирна. Попытаемся, чтобы к концу года этот бой состоялся", - говорит промоутер Далакяна Дмитрий Елисеев.

Ранее сообщалось, что за следующий бой Артему Далакяну заплатят в криптовалюте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Артем Далакян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 "Сделайте его запоминающимся": смертельно больной футболист пригласил всех провести с ним последний вечер
03 Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
04 Реал определился с будущим Лунина
05 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь