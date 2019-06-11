Стал известен размер гонорара Головкина за бой с Роллсом

Новости спорта: Казахстанский боксер Головкин заработал около $15 млн за бой с Роллсом.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин заработал около 15 млн долларов за бой с канадцем Стивом Роллсом, который продлился всего 4 раунда.

Согласно официальным данным, представленным в Спортивную комиссию штата Нью-Йорк (США), гонорар боксера из Казахстана составил всего 2 млн долларов. Однако в реальности с учетом разнообразных бонусов его сумма составляет около 15 млн (данные ESPN). Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Официальный гонорар его соперника, Стива Роллса, составил только 300 тыс. долларов.

Остальные участники боксерского шоу, которое состоялось 9 июня на арене “Мэдисон Сквер Гарден”, получили следующие гонорары: Исраил Мадримов - 48 тыс. долларов, Маркус Макдэниэл - 42,25 тыс. долларов, Али Ахмедов - 25 тыс. долларов, Никита Абабий - 8 тыс. долларов

Напомним, бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин победил канадца Стива Роллса. В четвертом раунде Головкин нокаутировал канадца сокрушительным ударом в челюсть. Для Геннадия Головкина эта победа стала первой после поражения от мексиканского боксера Сауля Альвареса и успешным дебютом на платформе DAZN. Это был его премьерный бой из шести предстоящих поединков на DAZN.