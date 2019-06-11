Скачать
Вторник, 11.06.2019
Сборная Украины минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины минимально обыграла Люксембург
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Стал известен размер гонорара Головкина за бой с Роллсом

Стал известен размер гонорара Головкина за бой с Роллсом
00:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Казахстанский боксер Головкин заработал около $15 млн за бой с Роллсом.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин заработал около 15 млн долларов за бой с канадцем Стивом Роллсом, который продлился всего 4 раунда.

Согласно официальным данным, представленным в Спортивную комиссию штата Нью-Йорк (США), гонорар боксера из Казахстана составил всего 2 млн долларов. Однако в реальности с учетом разнообразных бонусов его сумма составляет около 15 млн (данные ESPN). Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Официальный гонорар его соперника, Стива Роллса, составил только 300 тыс. долларов.

Остальные участники боксерского шоу, которое состоялось 9 июня на арене “Мэдисон Сквер Гарден”, получили следующие гонорары: Исраил Мадримов - 48 тыс. долларов, Маркус Макдэниэл - 42,25 тыс. долларов, Али Ахмедов - 25 тыс. долларов, Никита Абабий - 8 тыс. долларов

Напомним, бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин победил канадца Стива Роллса. В четвертом раунде Головкин нокаутировал канадца сокрушительным ударом в челюсть. Для Геннадия Головкина эта победа стала первой после поражения от мексиканского боксера Сауля Альвареса и успешным дебютом на платформе DAZN. Это был его премьерный бой из шести предстоящих поединков на DAZN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу
03 Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)
04 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
05 Украина - Люксембург: составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь