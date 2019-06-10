Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)

Новости спорта: Американский боксёр после нокаута упал на канаты в неестественной позе.

Довольно страшный эпизод произошёл во время боксёрского поединка американцев Майкла Силса и Кристофера Брукера. Силс, выступающий в полутяжёлом весе, нокаутировал соперника.

Брукер, пропустив мощный удар в район затылка, упал в неестественной позе, но в итоге отделался лишь синяками. Запись можно посмотреть в «твиттере» Top Rank Boxing.

Во втором раунде Брукер прижался к канату и опустил голову. Тогда Силс нанёс необычный удар сверху, после него Брукер потерял сознание и завалился на канаты. Пользователи до сих спорят о том, был ли данный удар легальным. Брукер и Силс встречались уже в четвёртый раз.

Силс одержал уже третью победу, в активе Брукера — одна победа по очкам. Примечательно, что Брукер и раньше проигрывал после нокаутов.