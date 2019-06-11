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Гвоздик может провести объединительный бой против Бетербиева

Гвоздик может провести объединительный бой против Бетербиева
05:05 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Гвоздик в ноябре может объединить титулы с Бетербиевым.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ноябре может провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО).

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер. По его данным, сразу же после Дня благодарения (22 ноября) промоутерская компания Боба Арума Top Rank Promotions организует объединительный бой в рамках полутяжелого веса, участником которого, кроме Гвоздика и Бетербиева, может стать обладатель пояса WBO Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО), с которым также сотрудничает Арум.

Тем не менее, Ковалеву до того времени еще предстоит провести обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда (18-0, 17 КО), поэтому весьма вероятно, что участниками объединительного боя будут Гвоздик и Бетербиев.

Что интересно, ранее Гвоздик и Ковалев выражали свою заинтересованность в проведении WBSS в полутяжелом весе, но Арум выступил против такой идеи.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости.
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