Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа

Новости спорта: Экс-чемпион мира считает, что британцу не стоит обращать внимание на неудачи.

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис в интервью WBN дал несколько советов британскому супертяжу Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«Когда я начал свою любительскую карьеру, моей целью было завоевать золотую медаль, а потом стать профессионалом. Однако мой план победить в финале ОИ 1984 года не сработал, когда я проиграл Тайрелу Биггсу, но моя цель не изменилась и я все-таки завоевал золото в финале 1988 года.

После перехода в профи, я поставил новую цель – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это была трудная и тяжелая дорога. Я проиграл нокаутом Оливеру Макколу, но это меня не остановило.

Я взял реванш и продолжил свой путь к достижению цели. Затем меня ожидали тяжелые бои с Холифилдом, и в конце концов, я одержал победу и достиг своей цели. Я советую Энтони Джошуа ставить перед собой долгосрочную цель и не воспринимать слишком серьезно неудачи, без которых никак не обойтись в нашем спорте».

Ранее стало известно, что Джошуа хочет провести реванш с Руисом в Нью-Йорке.