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Тайсон Фьюри может уйти на пенсию

Тайсон Фьюри может уйти на пенсию
08:26 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Тайсон Фьюри может завершить карьеру после боя против Тома Шварца.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) поделился ожиданиями перед боем против Тома Шварца (24-0, 16 КО).

"Я лучший представитель моей эры, но если не побью Тома Шварца, то могу уйти на пенсию. У меня были плохие дни, но я продолжаю побеждать. Этим я отличаюсь от других чемпионов. Если я не смогу преодолеть Шварца, то какой смысл продолжать боксировать? Люди говорят, что я стал уязвимым после поединка против Деонтея Уайлдера. Но мы не знаем, как оно будет на самом деле. Сейчас наступили интересные времена.

Многие верят, что я лучший боксер своего поколения. Я поехал в Германию и победил Владимира Кличко. Приехал в США и "сделал" Деонтея Уайлдера. Издание The Ring поставило меня на заслуженное первое место в рейтинге супертяжеловесов. Они все сделали правильно. Уайлдер - на втором месте, Руис - третий, а Джошуа - четвертый. Я уверен, что это честно. Я уже побил парня, который идет на второй позиции, поэтому я теперь лучший ", - цитирует Фьюри сайт Boxing Scene ..

Напомним, бой Фьюри - Шварц состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Том Шварц.
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