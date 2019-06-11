Руису вручили уникальный именной пояс

Новости спорта: Мексиканец получил награду во время пребывания на родине.

Представители производителя шоколадных батончиков Сникерс подарили чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO. IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руису необичный именной пояс.

На нем изображена корона, символизирующая чемпионство мексиканца. Фирменное изображение батончика выполнено из мелких драгоценных камней.

Уникальный пояс Руиса, который боксер получил за победу над Джошуа:

Напомним, что Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде их первого боя, который состоялся 1 июня.

После этого поражения команда Джошуа активировала пункт контракта с Руисом о реванше.