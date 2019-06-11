Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Руису вручили уникальный именной пояс

Руису вручили уникальный именной пояс
09:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Мексиканец получил награду во время пребывания на родине.

Представители производителя шоколадных батончиков Сникерс подарили чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO. IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руису необичный именной пояс.

На нем изображена корона, символизирующая чемпионство мексиканца. Фирменное изображение батончика выполнено из мелких драгоценных камней.

Уникальный пояс Руиса, который боксер получил за победу над Джошуа:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The @snickers heavyweight champion of the world has arrived in Mexico El campeon de @snickers ha llegado a Mexico estoy muy Feliz gracias @migueltorrucog

Публикация от Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)

Хирн призвал всех фанатов бокса поддержать Джошуа

Напомним, что Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде их первого боя, который состоялся 1 июня.

После этого поражения команда Джошуа активировала пункт контракта с Руисом о реванше. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)
03 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
04 Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу
05 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь