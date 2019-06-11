"Я выбрал правильный момент": Гассиев - о переходе в хэвивейт

Новости спорта: 27 июля россиянин проведет дебютный бой в новом для себя дивизионе.

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) поделился ожиданиями от своего дебюта в супертяжелом весе. Слова Гассиева приводит WBN:

«Я просто хочу драться, мне нужны большие бои. Я не боксировал целый год. Мне всего 25 лет, поэтому у меня еще есть время и я хочу участвовать в мегафайтах.

После перехода в хэвивейт я нормально работаю в зале. Я не чувствую себя слишком тяжелым, поэтому очень доволен сменой весовой категории.

Выступая в крузервейте, я постоянно спарринговал с супертяжеловесами. Это полезный опыт, но все же спарринги – это нечто иное.

Я думаю, что выбрал правильный момент для перехода в хэвивейт, и я чувствую себя предельно мотивированным».

Первый бой в супертяжелом весе Гассиев проведет 27 июля против Джоуи Давейко (19-7-4, 11 КО). Согласно слухам, последний в одном из спаррингов нокаутировал Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), из-за чего тот впоследствии проиграл Энди Руису-младшему (33-1, 22 КО).