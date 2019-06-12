Далакян – Таворнхам: где и когда смотреть бой

Новости спорта: Далакян в субботу, 15 июня, проведет третью защиту своего титула.

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) в субботу, 15 июня, проведет третью защиту своего титула. Соперником украинца станет представитель Таиланда Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

Смотреть вечер бокса, в котором планируется проведение 10 боев, вы сможете в прямом эфире на телеканале и сайте XSPORT с 18:00 до 23:00.

Накануне боя таец рассказал о подготовке к будущему бою.

«Это мой первый бой за пояс чемпиона мира, я немного нервничаю. Однако, я очень много трудился ради этого боя и эта нервозность дошла пропасть. Я готов к бою на все 100%!

Самая сильная сторона Артема – этого его скорость, он очень быстрый. Также он очень много бой, постоянно набрасывая удары.

До этого боя я готовился на Филиппинах, спаррингуя с Виком Салударом – чемпионом мира WBO в минимальном весе. Также среди моих спарринг-партнеров был чемпион WBA Asia и другие ребята. Работа с ними сделала меня сильнее.

Я уже готов к бою на 100%, поэтому задача во время недельного пребывания в Украине, не растерять эту форму. Я буду немного тренироваться, также мне нужно хорошо питаться и спать, чтобы быть полностью готовым к бою».