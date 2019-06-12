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"Ацтек": Руис предложил Джошуа легендарный стадион для реванша

"Ацтек": Руис предложил Джошуа легендарный стадион для реванша
11:00 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Руис назвал стадион для боя с Джошуа – на «Ацтеке» был установлен рекорд мирового бокса (в 1993 году эта арена собрала 132 тысячи зрителей).

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) назвал арену, на которой хочет провести реванш против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Слова американского боксера с мексиканскими корнями приводит ESPN:

«Я бы хотел, чтобы этот бой прошел в Мехико на стадионе «Ацтек». Этот бой имел бы историческое значение. На «Ацтеке» никогда не проходили поединки в супертяжелом весе».

Отметим, что «Ацтек» является главной футбольной ареной Мексики. В 1993 году во время боя в легком дивизионе Хулио Сесар Чавес – Грег Хауген здесь был установлен рекорд мирового бокса – стадионе находилось 132,247 тысячи зрителей.

Напомним, Джошуа хочет провести реванш с Руисом в США, но его промоутер настаивает на Великобритании.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости, Энди Руис.
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