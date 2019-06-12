"Ты - жалкий неудачник": Фьюри обратился к Владимиру Кличко

Новости спорта: Владимир Кличко в 2016 году должен был провести реванш с Тайсоном Фьюри, однако британец вместо защиты титулов погрузился в депрессию.

В интервью IFL TV Фьюри сравнил свою победу над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года с недавним сенсационным успехом Энди Руиса в бою с Энтони Джошуа.

"Кличко был побит толстяком Фьюри, а Джошуа был побит толстяком Руисом. Я говорю о двух спортсменах нашего поколения с самой лучшей физической формой. Они хорошо выглядят — это хорошо для маркетинга, но это не так много значит для боя, как мы видели.

Вернется ли Кличко? Я действительно не знаю. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Влад был плох в свои лучшие годы. Он — большой неудачник. Реально, он — неудачник. Жалкий неудачник. Он никогда не был хорош.

Кличко, я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь Цыганского короля. Я надрал тебе задницу. Помни это", - сказал Фьюри.

Владимир Кличко в 2016 году должен был провести реванш с Тайсоном Фьюри, однако британец вместо защиты титулов погрузился в депрессию, стал принимать наркотики и отобрал у экс-чемпиона полтора года его профессиональной карьеры.