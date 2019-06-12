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Тайсон Фьюри - Том Шварц: где и когда смотреть бой

Тайсон Фьюри - Том Шварц: где и когда смотреть бой
14:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: Непобежденный супертяж Тайсон Фьюри проведет свой 29-й бой на профессиональном ринге.

В ночь с субботы на воскресенье, 16 июня, в американском Лас-Вегасе встретятся два непобедимых бойца Тайсон Фьюри - Том Шварц. На кону поединка, который пройдет на арене MGM Grand, будет стоять пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBО).

Ориентировочное начало – в 5:30 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени.

В Украине увидеть поединок можно будет лишь в эфире американского канала ESPN и британского вещателя BT Sport.

Напомним, накануне в субботу, 15 июня, проведет защиту своего чемпионского пояса украинец Артем Далакян.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости спорта, Новости бокса, Том Шварц.
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