Тайсон Фьюри - Том Шварц: где и когда смотреть бой

Новости спорта: Непобежденный супертяж Тайсон Фьюри проведет свой 29-й бой на профессиональном ринге.

В ночь с субботы на воскресенье, 16 июня, в американском Лас-Вегасе встретятся два непобедимых бойца Тайсон Фьюри - Том Шварц. На кону поединка, который пройдет на арене MGM Grand, будет стоять пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBО).

Ориентировочное начало – в 5:30 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени.

В Украине увидеть поединок можно будет лишь в эфире американского канала ESPN и британского вещателя BT Sport.

Напомним, накануне в субботу, 15 июня, проведет защиту своего чемпионского пояса украинец Артем Далакян.