Такого вы еще не видели: Фьюри и Шварц провели дуэль взглядов (Видео)

Боксеры провели необычную дуэль взглядов, во время которой британец устроил настоящее шоу, попозировав на камеру не хуже любой модели. Также Фьюри хотел развеселить своего оппонента и попытался его поцеловать.