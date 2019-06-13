Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019

Считанные недели отделяют мужскую и женскую Национальные боксерские сборные Украины от начала выступлений на главных спортивных Играх Европейского континента. Именно с 21 по 30 июня ведущие спортсмены начнут борьбу за награды на II Европейских играх в Минске (Беларусь).
Объявление состава состоялось в рамках открытой тренировки сборных команд Украины по боксу 12 июня на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе.
На Европейских играх в Минске нашу команду будут представлять:
Мужчины:
Весовая категория 49 кг - Назар Куротчын (Львов)
Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев (Запорожье)
Весовая категория 56 кг - Николай Буценко (Харьков)
Весовая категория 60 кг - Юрий Шестак (Харьков)
Весовая категория 64 кг - Ярослав Харцыз (Харьков)
Весовая категория 69 кг - Евгений Барабанов (Киев)
Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк (Полтава)
Весовая категория 81 кг - Степан Грекул (Черновцы)
Весовая категория 91 кг - Рамазан Муслимов (Харьков)
Весовая категория 91 кг - Виктор Выхрыст (Кременчуг)
Главный тренер - Леонид Лоивский
Женщины:
Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб (Луцк)
Весовая категория 60 кг - Юлия Цыплакова (Харьков)
Весовая категория 75 кг - Мария Боруца
Главный тренер - Сергей Гордиенко
Напомним, в первых Европейских играх 2015 года, которые прошли в Азербайджане, Национальная сборная Украины по боксу завоевала пять медалей, среди них: одна серебряная (Геворг Манукян 91 кг) и четыре бронзы (Дмитрий Замотаев 49 кг, Виктор Петров 64 кг, Ярослав Самофалов 69 кг и Александр Хижняк 81 кг).