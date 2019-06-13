Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019

Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Объявление состава состоялось в рамках открытой тренировки сборных команд Украины по боксу 12 июня на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе.

Считанные недели отделяют мужскую и женскую Национальные боксерские сборные Украины от начала выступлений на главных спортивных Играх Европейского континента. Именно с 21 по 30 июня ведущие спортсмены начнут борьбу за награды на II Европейских играх в Минске (Беларусь). 

Объявление состава состоялось в рамках открытой тренировки сборных команд Украины по боксу 12 июня на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе.

На Европейских играх в Минске нашу команду будут представлять:

Мужчины:

Весовая категория 49 кг - Назар Куротчын (Львов)

Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев (Запорожье)

Весовая категория 56 кг - Николай Буценко (Харьков)

Весовая категория 60 кг - Юрий Шестак (Харьков)

Весовая категория 64 кг - Ярослав Харцыз (Харьков)

Весовая категория 69 кг - Евгений Барабанов (Киев)

Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк (Полтава)

Весовая категория 81 кг - Степан Грекул (Черновцы)

Весовая категория 91 кг - Рамазан Муслимов (Харьков)

Весовая категория 91 кг - Виктор Выхрыст (Кременчуг)

Главный тренер - Леонид Лоивский

Беленюк показал форму сборной Украины на II Европейские игры

Женщины:

Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб (Луцк)

Весовая категория 60 кг - Юлия Цыплакова (Харьков)

Весовая категория 75 кг - Мария Боруца

Главный тренер - Сергей Гордиенко

Напомним, в первых Европейских играх 2015 года, которые прошли в Азербайджане, Национальная сборная Украины по боксу завоевала пять медалей, среди них: одна серебряная (Геворг Манукян 91 кг) и четыре бронзы (Дмитрий Замотаев 49 кг, Виктор Петров 64 кг, Ярослав Самофалов 69 кг и Александр Хижняк 81 кг).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Николай Буценко, Александр Хижняк, Европейские игры, Дмитрий Замотаев, Юрий Шестак, Назар Куротчын.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри: Джошуа закончился
02 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
05 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь