Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019

Новости спорта: Объявление состава состоялось в рамках открытой тренировки сборных команд Украины по боксу 12 июня на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе.

Считанные недели отделяют мужскую и женскую Национальные боксерские сборные Украины от начала выступлений на главных спортивных Играх Европейского континента. Именно с 21 по 30 июня ведущие спортсмены начнут борьбу за награды на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

Объявление состава состоялось в рамках открытой тренировки сборных команд Украины по боксу 12 июня на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе.

На Европейских играх в Минске нашу команду будут представлять:

Мужчины:

Весовая категория 49 кг - Назар Куротчын (Львов)

Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев (Запорожье)

Весовая категория 56 кг - Николай Буценко (Харьков)

Весовая категория 60 кг - Юрий Шестак (Харьков)

Весовая категория 64 кг - Ярослав Харцыз (Харьков)

Весовая категория 69 кг - Евгений Барабанов (Киев)

Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк (Полтава)

Весовая категория 81 кг - Степан Грекул (Черновцы)

Весовая категория 91 кг - Рамазан Муслимов (Харьков)

Весовая категория 91 кг - Виктор Выхрыст (Кременчуг)

Главный тренер - Леонид Лоивский

Женщины:

Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб (Луцк)

Весовая категория 60 кг - Юлия Цыплакова (Харьков)

Весовая категория 75 кг - Мария Боруца

Главный тренер - Сергей Гордиенко

Напомним, в первых Европейских играх 2015 года, которые прошли в Азербайджане, Национальная сборная Украины по боксу завоевала пять медалей, среди них: одна серебряная (Геворг Манукян 91 кг) и четыре бронзы (Дмитрий Замотаев 49 кг, Виктор Петров 64 кг, Ярослав Самофалов 69 кг и Александр Хижняк 81 кг).