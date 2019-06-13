Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Тренер Фьюри: Шварц мотивирован победой Руиса над Джошуа

Тренер Фьюри: Шварц мотивирован победой Руиса над Джошуа
12:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Дэвисон считает, что это будет тяжелый бой для Тайсона.

Тренер непобежденного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бен Дэвисон рассказал о следующем сопернике своего подопечного Томе Шварце. Специалист считает, что после первого поражения в карьере Энтони Джошуа, немец будет более мотивирован на бой с Фьюри.

"Уверен, что когда Шварц смотрел бой Джошуа - Руис, то считал ЭйДжея безоговорочным фаворитом. Но затем все произошло иначе. После этого Шварц мог подумать: "Если Руис это сделал, то и я могу!". Конечно, это не означает, что мы теперь будем бояться Шварца, но победа Руиса - еще одно напоминание, что нельзя недооценивать своего соперника.

Одна из особенностей Шварца заключается в том, что он - малоизвестный боец. Нет, конечно, возможен вариант, что он обделается на ринге и будет бояться любых ударов. Но может произойти и обратное", - приводит слова Дэвиса BoxingScene.

Такого вы еще не видели: Фьюри и Шварц провели дуэль взглядов (Видео)

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня. Боксеры накануне своего поединка провели дуэль взглядов, на которой Тайсон устроил необычный перформанс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Бен Дэвисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри: Джошуа закончился
02 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
05 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь