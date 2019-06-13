Тренер Фьюри: Шварц мотивирован победой Руиса над Джошуа

Новости спорта: Дэвисон считает, что это будет тяжелый бой для Тайсона.

Тренер непобежденного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бен Дэвисон рассказал о следующем сопернике своего подопечного Томе Шварце. Специалист считает, что после первого поражения в карьере Энтони Джошуа, немец будет более мотивирован на бой с Фьюри.

"Уверен, что когда Шварц смотрел бой Джошуа - Руис, то считал ЭйДжея безоговорочным фаворитом. Но затем все произошло иначе. После этого Шварц мог подумать: "Если Руис это сделал, то и я могу!". Конечно, это не означает, что мы теперь будем бояться Шварца, но победа Руиса - еще одно напоминание, что нельзя недооценивать своего соперника.

Одна из особенностей Шварца заключается в том, что он - малоизвестный боец. Нет, конечно, возможен вариант, что он обделается на ринге и будет бояться любых ударов. Но может произойти и обратное", - приводит слова Дэвиса BoxingScene.

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня. Боксеры накануне своего поединка провели дуэль взглядов, на которой Тайсон устроил необычный перформанс.