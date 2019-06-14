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Пятница, 14.06.2019
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Макгрегор рассказал, кого считает лучшим боксером хэвивейта

Макгрегор рассказал, кого считает лучшим боксером хэвивейта
07:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Конор Макгрегор назвал британского боксера Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор назвал британского боксера Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности.

"Посмотрите на Фьюри, на его тренировки. Вот так выглядит преданность своему делу. У него невероятная форма.

Это прирожденный лидер. Наслаждайся Лас-Вегасом, дружище. Скоро это будет постоянным местом нашей тусовки. Тайсон Фьюри - лучший боксер современного хэвивейта", - приводит слова Макгрегора LowkickММА.

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В данный момент Фьюри готовится к следующему своему поединку против Тома Шварца, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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