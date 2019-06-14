Макгрегор рассказал, кого считает лучшим боксером хэвивейта

Новости спорта: Конор Макгрегор назвал британского боксера Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор назвал британского боксера Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности.

"Посмотрите на Фьюри, на его тренировки. Вот так выглядит преданность своему делу. У него невероятная форма.

Это прирожденный лидер. Наслаждайся Лас-Вегасом, дружище. Скоро это будет постоянным местом нашей тусовки. Тайсон Фьюри - лучший боксер современного хэвивейта", - приводит слова Макгрегора LowkickММА.

В данный момент Фьюри готовится к следующему своему поединку против Тома Шварца, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе.