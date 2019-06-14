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Дэвид Хэй сделал свой прогноз на бой Фьюри - Шварц

Дэвид Хэй сделал свой прогноз на бой Фьюри - Шварц
13:12 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Дэвид Хэй поделился мнением о предстоящем бое Тайсона Фьюри и Тома Шварца

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о предстоящем бое Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) и Тома Шварца (24-0, 16 КО). Слова британца приводит Metro:

«Я думаю, что Фьюри уже всем все доказал в поединке с Уайлдером. Больше он не должен ничего доказывать. Он дрался с лучшим американским боксером в тяжелом весе, с чемпионом WBC. И многие считают, что в том поединке победил именно Фьюри.

Теперь Фьюри нужно выдать хороший поединок, чтобы люди не думали, что в бое с Уайлдером было что-то необычное. Фьюри нужна уверенная победа, какая была у Уайлдера над Домиником Бризилом.

Думаю, Фьюри сможет победить досрочно. Но недавно я говорил то же самое об Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом. И я оказался неправ. Уверен, что Шварца мотивирует победа Руиса. О шансах Руиса толком никто не думал. Но после той победы все теперь посматривают на Шварца, случиться может все».

Бой Фьюри – Шварц состоится 15 июня. На кону этого поединка, возможно, будет стоять титул чемпиона мира WBO.

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Дэвид Хэй, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Том Шварц.
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