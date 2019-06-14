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Паркер хочет провести бой с Руисом

Паркер хочет провести бой с Руисом
14:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Джозеф Паркер хочет также отомстить за поражения Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал о предстоящем бое против Эрика Молины, а также о том, с кем хотел бы встретиться в следующем поединке.

"Тренировочный лагерь к бою 29 июня идет очень хорошо. Молина будет выкладываться в ринге. Он боксировал с Джошуа, Уайлдером, он хороший боец. Если я остановлю его, то это будет хорошая заявка о себе. Это будет отличный вечер бокса.

Я никогда не бывал в нокауте. У меня хороший рекорд. Я боксирую в профессионалах уже 6-7 лет. И при этом чувствую, что все еще прогрессирую и учусь. Вы еще много чего увидите от меня и моей команды.

Как я победил Руиса? Сырая рыба. Новозеландская сырая рыба. Руис отлично поработал перед боем с Энтони Джошуа. Я пока единственный, кто побил его (спорным решением судей в 2016 году - ред.). Хотя он считает, что победил меня. Я не против побоксировать с ним еще раз.

С кем бы хотел встретиться? Я бы подрался с Руисом, потому что у него есть чемпионские титулы, но я бы хотел отомстить за свои поражения с Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа. Давайте любого. Я буду боксировать с ними когда и где угодно", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, 1 июня Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа, отобрав у него чемпионские титулы.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Джозеф Паркер.
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