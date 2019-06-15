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Владимир Кличко: Страх мотивирует меня сильнее, чем радость

Владимир Кличко: Страх мотивирует меня сильнее, чем радость
06:43 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Владимир Кличко раскрыл один из секретов своей мотивации.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко раскрыл один из секретов своей мотивации, объяснив, как чувство страха можно обернуть себе на пользу.

По словам Владимира, ему нравится «щекотать себе нервы в критических ситуациях». «Я применяю адреналин для собственных потребностей, - написал Кличко в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегия в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. - Страх мотивирует меня сильнее, чем радость.

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Радость появляется, когда я вижу, что принял верное решение. Хочу идти своим путем, ставлю перед собой вызов – и преодолеваю его. Непременно».

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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