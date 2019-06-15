Диллиан Уайт о Уайлдере, Джошуа, Фьюри и Руисе

Новости спорта: Британский супертяжеловес Диллиан Уайт ответил на вопросы слушателей британской спортивной радиостанции talkSPORT.

Также боксер рассказал о своих попытках провести бой за титул WBC в супертяжелом весе против Деонтея Уайлдера, о сорвавшемся якобы по его вине бое с Энтони Джошуа в апреле, который Джошуа и промоутер Эдди Хирн и не планировали проводить, о Тайсоне Фьюри и его претензиях на лидерство в супертяжелом весе и многом другом.

О бое за титул WBC и особом положении Уайлдера

«Я занимаю первое место в рейтинге WBC уже почти 600 дней, провел отборочный бой в 2016 году. Я провел четыре боя за титул WBC Silver, который другие организации рассматривают как чемпионский. IBF даже убирала меня из своих рейтингов, потому что я уже чемпион мира».

«Мы годами предлагали Деонтею Уайлдеру большие гонорары [за бой со мной]. Он говорит, что я недостаточно хорош, но он отказался от гонорара за бой со мной, который был больше, чем он суммарно получил за два боя против Луиса Ортиса и Тайсона Фьюри. Это были добровольные защиты, чем он это объяснит? Он трус и боится меня. Очевидно, что Уайлдеру позволено делать, что и когда он хочет, и он может избежать любых последствий».

О бое с Энтони Джошуа в апреле

«Если кто-то хочет напомнить мне о моем отказе от боя с Энтони Джошуа, скажу, что это полная чушь. Вся эта историю была лишь показухой для болельщиков. Джошуа изначально планировал бой в Нью-Йорке в июне, как я и говорил всем еще перед боем против Дерека Чисоры в конце прошлого года. Их первое фиктивное предложение появилось только в середине января. Они притворялись, и я сказал Джошуа об этом лично. Они увеличили сумму в своем фиктивном предложении только тогда, когда бой 13 апреля был уже невозможен, а они уже договорились с Джарреллом Миллером на июнь. У них было семь месяцев с сентября до апреля, но они не смогли найти соперника для боя на Уэмбли. Вы в этом верите? Почему бы просто не встретиться с Джарреллом Миллером, Энди Руисом, Кубратом Пулевым или кем нибудь еще?»

О Тайсоне Фьюри и его первом месте в рейтинге The Ring

«Это им решать, но я не понимаю, как можно называть себя лучшим супертяжеловесом в мире и драться с Томом Шварцем. Фьюри отказался от боя с моим следующим соперником Оскаром Ривасом ради боя с мешком. Эти ребята думают, что они умны. Они просто дурят публику. Он несет чушь, плохо отзывается обо всех остальных из-за своих комплексов. Он понимает, что дерется с мешком, а ведет себя так ,будто он лучший супертяжеловес в мире, но это не так».

«Я встречусь с Ривасом, идущим без поражений участником Олимпиады, очень опасным боксером, который лишил победителя Джошуа Энди Руиса-младшего олимпийских надежд, а он дерется с Томом Шварцем. Он дурит публику. Единственное, что он делает хорошо, это не уступает Уайлдеру в трусости».

«Пару недель назад он вызвал меня на бой, а когда я согласился, он сказал, что встретится со мной только в бою за титул WBC Diamond. Когда WBC дал согласие на это, он поспешил соскочить. Так что он не боец, как он сам утверждает, он не цыганский король, а беглец. Он цыганский трус. Надеюсь, IBC (Воображаемый боксерский совет, Imaginary Boxing Council) лишит его своего престижнейшего титула линейного чемпиона мира и исключит его из своих воображаемых рейтингов».

О том, кого бы он поставил на первое место

«Сложно сказать, но у Энди Руиса четыре из пяти поясов, так что в данный момент можно назвать его первым номером. У Уайлдера один пояс, а у него четыре...»

О том, когда он проведет бой за титул

«Сложно ответить на этот вопрос, потому что получить большой бой очень трудно. Я хочу, чтобы это произошло, и верю, что могу стать сильнейшим, но не я принимаю эти решения в данный момент, а эти ребята не хотят драться со мной, потому что я опасен. Я готов встретиться с любым из действующих или бывших чемпионов мира — это то, ради чего я выхожу на ринг — но не от меня зависит, когда я получу такую возможность».

О возможном бое с Энди Руисом

«Конечно я встречусь с ним. Сразу после того, как он победил Энтони Джошуа, я сказал Эдди Хирну: «Если ты хочешь вернуть пояса назад в Британию, сделай мне бой с Руисом… Я сделаю то, что не смог сделать Джошуа и верну их».

О первом поражении Энтони Джошуа

«Сейчас мы увидим, каков он на самом деле, и такой ли он мужик и боец, как его все пытаются представить. Это замечательное свойство спорта. Мы понимаем, насколько хорош спортсмен и какими качествами он на самом деле обладает, только после неудач. Приятно побеждать и нокаутировать всех соперников, но после поражения становится понятно, из чего на самом деле сделан спортсмен».

О том, хочет ли он, чтобы кто-нибудь из его детей стал профессиональным боксером

Нет, я не был бы этому рад, потому что я знаю, что такое быть профессиональным боксером. Именно поэтому я и занимаюсь профессиональным боксом, чтобы им не пришлось пройти через то, через что прохожу я. Мне приходится иметь дело с кучей дерьма, и я не хочу, чтобы мои дети прошли через это».