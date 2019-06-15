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Эллерби считает Табити фаворитом WBSS

Эллерби считает Табити фаворитом WBSS
05:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Леонард Эллерби считает Эндрю Табити фаворитом Всемирной боксерской суперсерии.

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби считает, что его боксер Эндрю Табити является фаворитом не только в предстоящем полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Юньера Дортикоса, но и всего турнира WBSS в первом тяжелом весе в целом.

«Дортикос уже видит себя в финале. Это большая ошибка, — написал Эллерби в соцсетях. — Он ведет себя так, будто является новым Флойдом Мейвезером или Пернеллом Уитакером и в него невозможно попасть. Но я только что пересмотрел его полуфинальный бой прошлого года [против Мурата Гассиева] и вижу, что это не так. Мы знаем, что Дортикос — серьезный боец с сильным ударом. В поединке против Табити в субботу мы посмотрим, умеет ли он держать удар. Эндрю Табити станет новым чемпионом IBF».

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Напомним, что аналогичного мнения придерживается и Флойд Мейвезер-старший, помогавший Табити готовиться к полуфиналу. «У Табити большие шансы на победу в Суперсерии, — сказал он. — Я показал Табити все приемы и навыки, которые ему нужны для победы... Считаю, что он станет победителем».

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Бокс, Новости бокса, Эндрю Табити.
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