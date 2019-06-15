Тим Цзю узнал имя следующего соперника

Новости спорта: Тим Цзю проведет следующий бой 14 августа.

Чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (13-0, 10 КО) проведёт следующий поединок 14 августа, сообщает BoxingScene. Его соперником станет Дуайт Ричи (19-1, 2 КО), сообщает BoxingScene. Бой состоится в Сиднее. 27-летний Ричи является одним из самых перспективных боксёров Австралии.

"Я стремился к этому поединку долгое время. Он, как и я, поднимается в рейтингах. В итоге лучшим из нас станет только один. Для каждого из нас этот поединок может стать прорывом", — сказал Цзю-младший.

Тим Цзю провёл предыдущий бой в мае 2019 года, когда победил Джои Камильери, именно тогда он и завоевал региональный титул. Бой с Ричи станет для Тима уже третьим в 2019 году. Что касается Ричи, то он минувший раз выходил на ринг в апреле 2019 года, тогда он справился с Юн Джун Хуном.