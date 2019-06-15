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Беринчик, Хижняк и Беленюк поддержат Далакяна

Беринчик, Хижняк и Беленюк поддержат Далакяна
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сегодня, 15 июня, Артем Далакян проведет в Киеве очередную защиту чемпионского титула.

В субботу, 15 июня, на вертолетной площадке столичного КВЦ «Парковый» чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян встретится с официальным претендентом на это звание Саравутом Таворнхамом из Таиланда. Об этом сообщает Sport Arena.

Поддержать Артема приедет делегация сборной Украины по боксу во главе с лидером национальной команды, чемпионом мира и Европы Александром Хижняком. Денис Беринчик собирается не только поболеть за Далакян, но и снять репортаж с боксерского шоу для нового выпуска своего youtube-канала. Еще одним звездным гостем станет чемпион мира и серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Артем уже имеет опыт защиты пояс чемпиона мира под открытым небом. Год назад представитель украинской компании Union Boxing Promotion на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)

Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion еще есть в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилории. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул, победив в Киеве техническим нокаутом тайца Сиричаи Тайена и представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

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Бокс, Новости бокса, Артем Далакян.
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