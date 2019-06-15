Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя

В субботу в Киеве пройдет редкое для Украины событие – чемпионский бой в профессиональном боксе! На ринг выйдут действующий обладатель титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе Артем Далакян и претендент на пояс боксер из Таиланда Саравут Таворнхам.
Поединок пройдет в центре украинской столицы, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", где Далакян ранее дважды защищал свой чемпионский пояс.
Отметим, что Далакян выиграл все свои 18 боев на профи-ринге. 13 поединков украинец завершил досрочно.
Вечер бокса в Киеве начнется в 17:00 и продлится, ориентировочно, до 23:00. Главный поединок должен начаться в районе 22:00. Прямая трансляция боя Далакяна будет доступна на канале Xsport.
ВЗВЕШИВАНИЕ
Артем Далакян оказался тяжелее своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира. Оба спортсмена вписались в лимит весовой категории: вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.
АНДЕРКАРТ
Игорь Кудрицкий (Украина) – Джамал Усманов (Украина)
Владислав Мельник (Украина) – Левани Циклаури (Грузия)
Игорь Магурин (Украина) – Джон Мартинес (Испания)
Александр Захожий (Украина) – Срдан Говедарица (Босния и Герцеговина)
Тимур Бриков (Украина) – Андрей Морейко (Украина)
Андрей Исаков (Украина) – Александр Гаращенко (Украина)
Дмитрий Сергута (Украина) – соперник неизвестен
Тамерлан Гусейнов (Азербайджан) – соперник неизвестен
Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатит генеральный партнер шоу, которое в субботу состоится в Киеве. Наш соотечественник получит в криптовалюте 1000000 CPT.