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Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя

Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
21:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция вечера бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Далакян - Таворнхам.

В субботу в Киеве пройдет редкое для Украины событие – чемпионский бой в профессиональном боксе! На ринг выйдут действующий обладатель титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе Артем Далакян и претендент на пояс боксер из Таиланда Саравут Таворнхам.

Поединок пройдет в центре украинской столицы, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", где Далакян ранее дважды защищал свой чемпионский пояс.

Отметим, что Далакян выиграл все свои 18 боев на профи-ринге. 13 поединков украинец завершил досрочно.

ДАЛАКЯН vs ТАВОРНХАМ

Вечер бокса в Киеве начнется в 17:00 и продлится, ориентировочно, до 23:00. Главный поединок должен начаться в районе 22:00. Прямая трансляция боя Далакяна будет доступна на канале Xsport.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Артем Далакян оказался тяжелее своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира. Оба спортсмена вписались в лимит весовой категории: вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.

АНДЕРКАРТ

Игорь Кудрицкий (Украина) – Джамал Усманов (Украина)

Владислав Мельник (Украина) – Левани Циклаури (Грузия)

Игорь Магурин (Украина) – Джон Мартинес (Испания)

Александр Захожий (Украина) – Срдан Говедарица (Босния и Герцеговина)

Тимур Бриков (Украина) – Андрей Морейко (Украина)

Андрей Исаков (Украина) – Александр Гаращенко (Украина)

Дмитрий Сергута (Украина) – соперник неизвестен

Тамерлан Гусейнов (Азербайджан) – соперник неизвестен

Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатит генеральный партнер шоу, которое в субботу состоится в Киеве. Наш соотечественник получит в криптовалюте 1000000 CPT.

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Бокс, Бокс новости, Артем Далакян, Далакян.
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