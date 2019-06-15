Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом

Новости спорта: Украинец Артем Далакян победил тайца Саравута Таворнхама техническим нокаутом в 10-м раунде.

Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг) против Саравуты Таворнхама (20-1, 15 КО).

Далакян одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца возле канатов.

Отметим, что Далакян выиграл все свои 19 боев на профи-ринге. 14 поединков украинец завершил досрочно.

За этот бой Далакян получит самый необычный гонорар в истории бокса - генеральный партнер шоу выплатит в криптовалюте 1000000 CPT.