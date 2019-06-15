Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии

Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом

Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом
22:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец Артем Далакян победил тайца Саравута Таворнхама техническим нокаутом в 10-м раунде.

Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг) против Саравуты Таворнхама (20-1, 15 КО).

Далакян одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца возле канатов.

Отметим, что Далакян выиграл все свои 19 боев на профи-ринге. 14 поединков украинец завершил досрочно.

За этот бой Далакян получит самый необычный гонорар в истории бокса - генеральный партнер шоу выплатит в криптовалюте 1000000 CPT.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Артем Далакян, Саравут Таворнхам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
02 Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу
03 Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20
04 Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
05 Тайсон Фьюри - Том Шварц: где смотреть онлайн боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь