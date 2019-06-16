Гловацки - Бриедис. Видео лучших моментов боя

Новости спорта: Кшиштоф Гловацки и Майрис Бриедис провели полуфинальный поединок WBSS.

В Риге завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала полуфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Кшиштофом Гловацким и Майрисом Бриедисом.

Первый раунд боксёры проводили разведку и действовали аккуратно. Во второй трёхминутке всё шло по схожему сценарию, пока поляк не пробил сопернику в затылок. Бриедис завёлся и в ответ нанёс Кшиштофу удар локтем в челюсть. Тот упал, а рефери снял с Майриса балл за удар не по правилам.

После этого градус противостояния резко вырос. Бриедис бросился на соперника и отправил его в нокдаун. Гловацки сумел подняться. Рефери, не услышав гонга, не остановил рубку соперников, и Кшиштоф упал во второй раз, при этом ему снова открыли счёт.

В третьем раунде бойцы продолжили вести открытое противостояние. Гловацки сумел донести до Бриедиса несколько тяжёлых попаданий, но удары Майриса были гораздо более разрушительными, благодаря чему он отправил поляка в тяжёлый нокаут и не только стал финалистом WBSS, но и отобрал у Гловацкого титул чемпиона мира по версии WBO.

В финале WBSS Майрис Бриедис встретится с Юниером Дортикосом.