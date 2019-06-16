Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Тайсон Фьюри - Том Шварц.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри легко забил малоизвестного немца Тома Шварца в их поединке в Лас-Вегасе.

В первом раунде Шварц старался действовать первым номером, но почти не попадал по сопернику, а тот был гораздо точнее, попадая и джебами, и ударами справа.

Во втором раунде Тайсон Фьюри начал устраивать шоу - менял стойки, корпусом защищался от ударов соперника, а потом добил соперника - пропустив несколько весомых ударов, Том с окровавленным лицом присел на канвас. Судья отсчитал нокдаун, но продолжил бой, который принял односторонний характер. Шварц просто стоял в углу и терпел удары британца за блоком тех пор, пока рефери не остановил поединок.