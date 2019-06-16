Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Гловацки - Бриедис. Видео лучших моментов боя
Гловацки - Бриедис. Видео лучших моментов боя
Фьюри нокаутировал Шварца
Фьюри нокаутировал Шварца
Далакян - Таворнхам: Видео нокаута
Далакян - Таворнхам: Видео нокаута

Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя

Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
07:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Тайсон Фьюри - Том Шварц.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри легко забил малоизвестного немца Тома Шварца в их поединке в Лас-Вегасе.

В первом раунде Шварц старался действовать первым номером, но почти не попадал по сопернику, а тот был гораздо точнее, попадая и джебами, и ударами справа.

Гловацки - Бриедис. Видео лучших моментов боя

Во втором раунде Тайсон Фьюри начал устраивать шоу - менял стойки, корпусом защищался от ударов соперника, а потом добил соперника - пропустив несколько весомых ударов, Том с окровавленным лицом присел на канвас. Судья отсчитал нокдаун, но продолжил бой, который принял односторонний характер. Шварц просто стоял в углу и терпел удары британца за блоком тех пор, пока рефери не остановил поединок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Видео, Новости бокса, Том Шварц, Тайсон Фьюри - Том Шварц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
02 Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
03 Далакян - Таворнхам: события боя
04 Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом
05 Игрок Шахтера перешел в российский Рубин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь