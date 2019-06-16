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Слова Далакяна после победы над Таворнхамом

Слова Далакяна после победы над Таворнхамом
11:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Артем Далакян прокомментировал свою победу над Саравутом Таворнхамом.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян прокомментировал свою победу над Саравутом Таворнхамом и заявил, что готов к объединительным поединкам:

"Очень хочу поблагодарить своих промоутеров и фанатов за то, что пришли поболеть. Я обещал, что покажу хороший бокс, и сделал это. Очень приятно, когда получается осуществлять обещанное.

Когда первый раз я попал, то увидел, что его повело, но подумал, что не нужно спешить. Думал, что придет его время, хватит уже бить, у каждого есть предел.

Далакян - Таворнхам: Видео нокаута

Слушал тренеров, пытался выполнять то, что они говорили, что-то получалось, а что-то нет.

Объединение? На этот вопрос, думаю, промоутер все скажет. Я готов, конечно", - цыитирует Далакяна Xsport.

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Бокс, Новости бокса, Артем Далакян.
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