Харт победил Барреру в дебютном бою в полутяжах

Новости спорта: Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Джесси Харт (26-2, 21 КО) успешно провел дебютный поединок в полутяжёлом весе.

Американец выступил в андеркарде поединка Тайсона Фьюри с Томом Шварцем, а его соперником стал экс-претендент на титул чемпиона мира бывший соперник Дмитрия Бивола Салливан Баррера (22-3, 14 КО).

Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе, при этом бой не изобиловал яркими моментами. Во второй половине встречи Харт прибавил и начал доминировать. В восьмом раунде Баррера оказался в нокдауне.

В заключительные два раунда Харт избегал открытых обменов ударами и продолжал набирать очки. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу американцу — 99:90, 96:93, 97:92.