Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Новости спорта: Украинец Артем Далакян болем чем просто уверенно защитил пояс WBA.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) зрелищно защитил свой пояс от посяганий Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО).

Начиная с третьего раунда украинец без особого сопротивления избивал соперника, но тот упрямо продолжал стоять на ногах. Тайский боксер едва не вылетел за пределы ринга в десятом раунде, но все равно не упал:

Правды ради, стоит добавить, что Таворнхам все же побывал на настиле ринга в девятом раунде, но рефери, почему-то, решил не отсчитывать тайцу нокдаун, видимо, решив, что он потерял равновесие не из-за удара Далакяна.