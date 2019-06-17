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Боб Арум: В мире нет такого супертяжеловеса, который мог бы победить Фьюри

Боб Арум: В мире нет такого супертяжеловеса, который мог бы победить Фьюри
03:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Второй бой между Тайсоном и Деонтеем состоится в следующем году.

Боб Арум, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный находится в отличной форме и готов ко второму поединку против Деонтея Уайлдера. Менеджер уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе ничего не сможет поделать с британцем. 

«В мире нет такого супертяжеловеса, который мог бы победить Фьюри. Теперь, когда он в превосходной форме, Уайлдер не выстоит с ним и пять раундов. У нас будет еще один бой, а затем мы будем сражаться с Уайлдером».

«Еще ничего не подписано, но они оба хотят драться. Сделка должна быть 50/50. Второй бой обязательно состоится. Это будет первый квартал следующего года. Прямо здесь в Лас-Вегасе», — цитирует Арума Boxingscene.com.

Ранее Арум заявлял, что противостояние Уайлдера и Фьюри будет трилогией. Напомним, что их первый поединок в декабре прошлого года не выявил победителя.

В начале июня Уайлдер заявил, что второй бой с Фьюри состоится в 2020 году. Ранее о возможном поединке в следующем году заявлял и британец.

Тайсон Фьюри в последнем бое техническим нокаутом победил немца Тома Шварца и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Перед боем с Фьюри Уайлдер проведет бой с Луисом Ортисом. В последнем поединке Деонтей разнес Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде и защитив чемпионский титул.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Бокс новости.
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