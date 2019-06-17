Уайлдер: Тайсон Фьюри дрался с мешком

Новости спорта: Американец понимает, зачем был выбран слабый соперник.

Тайсон Фьюри легко победил Тома Швартца, а сам выбор соперника вызвал у многих удивление, так как успех британца читался заранее.

Однако Деонтей Уайлдер, с которым Фьюри дрался в прошлом году и хочет драться в следующем, спокойно воспринял такой бой.

«Все нормально. Тайсон дрался с мешком, который, если не ошибаюсь, успел нанести всего 4 удара. Это не соперник, но Фьюри делает то, что и должен делать».

«Он продает свою историю, рассказывает о себе и своих амбициях. Так сейчас выстраивают его карьеру, мне здесь все понятно», - считает Уайлдер.

Поединок Уайлдер - Фьюри может состояться в первой половине 2020 года.