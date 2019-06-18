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Пакьяо хочет доказать, что и в 40 лет может победить непобежденного чемпиона

Пакьяо хочет доказать, что и в 40 лет может победить непобежденного чемпиона
01:03 Вт, 18 Июнь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Мэнни Пакьяо высказался перед поединком с Китом Турманом.

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо перед вылетом в США для проведения боя с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом поделился ожиданиями от поединка. Этот бой состоится 20 июля.

"В 40 лет я хочу доказать, что по-прежнему могу победить непобеждённого чемпиона. Мне нравится быть аутсайдером этого противостояния. Кит Турман не пугает меня. Наоборот, он мотивирует меня, я тренируюсь активнее, чем когда-либо. Это самый серьёзный тест в моей карьере. Эта история о том, что и в 40 лет можно быть успешным", — приводит слова Пакьяо Bad Left Hook.

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Сам Турман заявил, что планирует победить Пакьяо и отправить прославленного боксёра на пенсию. В то же время Турман не исключил, что в случае поражения сам завершит карьеру.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
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