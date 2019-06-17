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Паркер назвал лучшего супертяжеловеса мира

Паркер назвал лучшего супертяжеловеса мира
22:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Новозеландский боксер Джозеф Паркер прокомментировал убедительную победу британца Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем.

Бой был остановлен уже во втором раунде, Фьюри присудили победу техническим нокаутом.

«Победа была впечатляющей. Я понимаю, что Шварц — боксёр другого уровня, не такой, как предыдущие соперники Фьюри. Но для Фьюри этот поединок был хорошим знакомством и приветствием в Вегасе.

На мой взгляд, он провёл отличный поединок, здорово двигался, отмечу его скорость, то, как он держал дистанцию. Это было здорово.

Стал ли сильнее Фьюри по сравнению с боем с Уайлдером? Я думаю, что он отлично держал дистанцию и прибавил в защите. Конечно, ему ещё предстоит много работы, но сейчас он выглядит здорово. Теперь важно сделать так, чтобы ему хватило сил на такое движение на все 12 раундов.

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На мой взгляд, Фьюри будет намного лучше в следующем поединке с Уайлдером. Но и Уайлдер будет сильнее. Я думаю, что их поединок получился напряжённым и равным, но, на мой взгляд, Фьюри является лучшим тяжеловесом в мире», — приводит слова Паркера talkSPORT.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер.
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