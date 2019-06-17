Паркер назвал лучшего супертяжеловеса мира

Новости спорта: Новозеландский боксер Джозеф Паркер прокомментировал убедительную победу британца Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем.

Бой был остановлен уже во втором раунде, Фьюри присудили победу техническим нокаутом.

«Победа была впечатляющей. Я понимаю, что Шварц — боксёр другого уровня, не такой, как предыдущие соперники Фьюри. Но для Фьюри этот поединок был хорошим знакомством и приветствием в Вегасе.

На мой взгляд, он провёл отличный поединок, здорово двигался, отмечу его скорость, то, как он держал дистанцию. Это было здорово.

Стал ли сильнее Фьюри по сравнению с боем с Уайлдером? Я думаю, что он отлично держал дистанцию и прибавил в защите. Конечно, ему ещё предстоит много работы, но сейчас он выглядит здорово. Теперь важно сделать так, чтобы ему хватило сил на такое движение на все 12 раундов.

На мой взгляд, Фьюри будет намного лучше в следующем поединке с Уайлдером. Но и Уайлдер будет сильнее. Я думаю, что их поединок получился напряжённым и равным, но, на мой взгляд, Фьюри является лучшим тяжеловесом в мире», — приводит слова Паркера talkSPORT.