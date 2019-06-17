Братья Кличко получат медали престижного турнира по бодибилдингу

Новости спорта: Виталий и Владимир Кличко получат медали самого престижного в мире конкурса по бодибилдингу

Легендарные украинские боксеры, «Вечный» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко и двукратный чемпион мира в дивизионе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко получат медали самого престижного в мире конкурса по бодибилдингу Mr. Olympia.

Ранее медалями турнира награждались только его участники.

Награждение братьев Кличко пройдет в киевском X-парке, где 22 июня состоится спортивный фестиваль Weider Body Fest.

Напомним, в апреле Кличко за выдающиеся достижения наградила Немецкая ассоциация боксеров.