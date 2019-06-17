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Братья Кличко получат медали престижного турнира по бодибилдингу

Братья Кличко получат медали престижного турнира по бодибилдингу
22:29 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Виталий и Владимир Кличко получат медали самого престижного в мире конкурса по бодибилдингу

Легендарные украинские боксеры, «Вечный» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко и двукратный чемпион мира в дивизионе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко получат медали самого престижного в мире конкурса по бодибилдингу Mr. Olympia.

Ранее медалями турнира награждались только его участники.

Награждение братьев Кличко пройдет в киевском X-парке, где 22 июня состоится спортивный фестиваль Weider Body Fest.

Европейские игры-2019. Владимир Кличко встретился со сборной Украины

Напомним, в апреле Кличко за выдающиеся достижения наградила Немецкая ассоциация боксеров.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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