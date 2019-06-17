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Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью

Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
17:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боксеры могут подраться за титул IBF.

Бывший чемпион мира в сцпертяжелом весе Тайсон Фьюри может подраться с болгарским боксером Кубратом Пулевым за пояс IBF. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated Крис Манник.

"Мне известно, что Пулев - кандидат на встречу с Фьюри этой осенью. Но пока что промоутеры из Top Rank, представляющие интересы Тайсона, пытаются заполучить бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

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Пулев пока ждет, что решит IBF, если Энди Руис согласится на реванш с Джошуа. Кубрат является обязательным претендентом на пояс IBF и должен получить бой за пояс этой организации. Но если Руис все же подпишет контракт на реванш с Джошуа, то IBF сможет лишить его пояса. И тогда Фьюри с Пулевым подерутся за этот титул", - заявил Манник.

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Тайсон Фьюри, IBF, Бокс, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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