Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью

Новости спорта: Боксеры могут подраться за титул IBF.

Бывший чемпион мира в сцпертяжелом весе Тайсон Фьюри может подраться с болгарским боксером Кубратом Пулевым за пояс IBF. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated Крис Манник.

"Мне известно, что Пулев - кандидат на встречу с Фьюри этой осенью. Но пока что промоутеры из Top Rank, представляющие интересы Тайсона, пытаются заполучить бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Пулев пока ждет, что решит IBF, если Энди Руис согласится на реванш с Джошуа. Кубрат является обязательным претендентом на пояс IBF и должен получить бой за пояс этой организации. Но если Руис все же подпишет контракт на реванш с Джошуа, то IBF сможет лишить его пояса. И тогда Фьюри с Пулевым подерутся за этот титул", - заявил Манник.