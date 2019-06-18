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Уоррен: Руис подготовит для Джошуа несколько сюрпризов в реванше

Уоррен: Руис подготовит для Джошуа несколько сюрпризов в реванше
00:01 Вт, 18 Июнь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Менеджер считает, что Энтони Джошуа необходимо немного отдохнуть от бокса.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что экс-чемпиону мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа нужно повременить с проведением реванша против Энди Руиса.

"Я считаю, что Энтони слишком рано заговорил о реванше. Да, он проиграл очень неожиданно, но теперь ему лучше отдохнуть от бокса некоторое время. У Руиса было мало времени на подготовку. Теперь же Энди сможет провести отличный тренировочный лагерь, у него будет много времени.

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Руис очень быстр, он никогда не стоит на одном месте. У него получилось выдержать лучшие удары Джошуа, а потом даже побить Энтони. Я не собираюсь давать прогнозы на этот бой, но думаю, что Руис подготовит для Джошуа несколько сюрпризов", - приводит слова Уоррена Sportsweek.

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