Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тотти официально попрощался с Ромой
Тотти официально попрощался с Ромой

Фьюри: Ортису около 147 лет, Уайлдер размажет его

Фьюри: Ортису около 147 лет, Уайлдер размажет его
19:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тайсон Фьюри прокомментировал следующий бой Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном предстоящем поединке чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

«Меня не беспокоит поединок Луиса Ортиса с Деонтеем Уайлдером. Как я уже говорил ранее, Ортису что-то около 147 лет. Деонтей отправит его в нокаут ещё быстрее, чем сделал это в первый раз. Я думаю, что Уайлдер размажет его за несколько раундов. Если попасть по Ортису сильным ударом, то с ним будет покончено. Он очень плохо двигается на ринге и не стоит твёрдо на ногах. Он слишком стар для этого», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Фьюри: Я и Уайлдер уверенно победили бы Руиса

Реванш Ортиса и Уайлдера пройдет либо в октябре, либо в конце осени. Первый бой завершился победой Уайлдера нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины
02 Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
03 Гандбол. Украина уступила Черногории, но вышла на Евро-2020
04 Чемпионы мира вернулись в Украину
05 Свитолина - седьмая ракетка мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь