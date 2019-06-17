Фьюри: Ортису около 147 лет, Уайлдер размажет его

Новости спорта: Тайсон Фьюри прокомментировал следующий бой Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном предстоящем поединке чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

«Меня не беспокоит поединок Луиса Ортиса с Деонтеем Уайлдером. Как я уже говорил ранее, Ортису что-то около 147 лет. Деонтей отправит его в нокаут ещё быстрее, чем сделал это в первый раз. Я думаю, что Уайлдер размажет его за несколько раундов. Если попасть по Ортису сильным ударом, то с ним будет покончено. Он очень плохо двигается на ринге и не стоит твёрдо на ногах. Он слишком стар для этого», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Реванш Ортиса и Уайлдера пройдет либо в октябре, либо в конце осени. Первый бой завершился победой Уайлдера нокаутом.