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Президент IBF: Усик напоминает Холифилда

Президент IBF: Усик напоминает Холифилда
12:49 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Дэрил Пиплз оценил перспективы украинца в супертяжелом весе.

Президент IBF Дэрил Пиплз поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе:

«Усик доказал, что является отличным боксером с отличной техникой, так что легко с ним никому не будет. Конечно, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и прекрасная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов.

У Гассиева такие же сильные стороны, как и у Усика, так что и у него есть неплохая возможность быть успешным в новой категории».

Ранее похожую точку зрения выразил президент WBA.

Сейчас Усик восстанавливается после травмы. В хэвивейте он дебютирует осенью этого года.

Напомним, украинец оставил пояс IBF вакантным.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости, Дэрил Пиплз.
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