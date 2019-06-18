Президент IBF: Усик напоминает Холифилда

Новости спорта: Дэрил Пиплз оценил перспективы украинца в супертяжелом весе.

Президент IBF Дэрил Пиплз поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе:

«Усик доказал, что является отличным боксером с отличной техникой, так что легко с ним никому не будет. Конечно, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и прекрасная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов.

У Гассиева такие же сильные стороны, как и у Усика, так что и у него есть неплохая возможность быть успешным в новой категории».

Ранее похожую точку зрения выразил президент WBA.

Сейчас Усик восстанавливается после травмы. В хэвивейте он дебютирует осенью этого года.

Напомним, украинец оставил пояс IBF вакантным.