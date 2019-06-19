Спенс - Портер: боксеры проведут обьединительный бой осенью

Новости спорта: Поединок может состояться в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс договорился о проведении объединительного поединка с обладателем титула WBC Шоном Портером. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

По информации источника, бой состоится осенью. На территории США поединок будет показан по системе PPV (pay-per-view).

Самым вероятным местом проведения встречи Коппинджер называет стадион Barclays Center, который находится в Нью-Йорке. Официально о проведении боя пока не сообщается.

Отметим, что Спенс свой крайний бой провел в марте. Тогда он победил Майки Гарсию. В свою очередь Портер в последний раз выходил на ринг тоже в марте, защитив титул WBC в поединке с Йорденисом Угасом.