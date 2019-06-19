Скачать
Среда, 19.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Владимир Кличко: Применяю разные приемы тестирования сознания

Владимир Кличко: Применяю разные приемы тестирования сознания
23:15 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал о способах сохранения мотивации.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился секретом сохранения мотивации.

По словам легенды мирового бокса, главное правильно планировать свои цели, разделяя их на краткосрочные и долгосрочные. «Тот, кто привык к успеху – удовлетворен и спокоен. Таким образом инстинкт бойца угнетается, - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Этот факт известен многим предпринимателям. Сложно держать сотрудников «голодными», когда бизнес сам по себе выходит на лидирующие позиции. Стив Джобс очень метко сформулировал: «Съешьте себя, пока этого не сделал кто-то другой». Значит, предприниматели нуждаются в другой культуре, которая будет поощрять конкуренцию, вдохновлять сотрудников с инновационным мышлением та сделает невозможным застой.

Европейские игры-2019. Владимир Кличко встретился со сборной Украины

Похожая ситуация и в спорте. Но если поражение бизнеса мы видим через недели или месяцы, то поражение боксера видно сразу. На ринге я один, и не за кого спрятаться. Ответы на эти вызовы: в краткосрочной перспективе ждать победы, в долгосрочной – сохранять мотивацию. По моему опыту известно, такая сосредоточенность со временем превращаться в силу. Поэтому с самого начала жизненного пути я над этим работаю и применяю разные приемы тестирования сознания».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
02 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
03 Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда
04 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
05 Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь