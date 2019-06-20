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Президент WBC о Диллиан Уайте

Президент WBC о Диллиан Уайте
07:15 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Диллианом Уайтом.

Глава WBC Маурисио Сулейман выразил свое недовольство критикой, с которой столкнулся он и организация после того, как занимающий первое место в рейтинге организации в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт и его промоутер Эдди Хирн начали публично оказывать давление на WBC с желанием добиться для боксера позиции обязательного претендента. Уайт и Хирн надеются на то, что назначенный на 20 июля поединок Уайта против Оскара Риваса станет отборочным, но Сулейман заявил, что шаги по привлечению внимания публики к этому могут осложнить принятие решения.

«Я много беседовал с Эдди Хирном и Диллианом Уайтом, но, к сожалению, они превратили это в медийный цирк, что очень прискорбно, так как это влияет на процесс, — сказал Сулейман в интервью Seconds Out. — Мы с большим уважением относимся с Диллиану Уайту. Он первый номер рейтинга, чемпион WBC Silver, мой друг и прекрасный боксер, но продолжающиеся упреки сильно осложняют решение ситуации. Мы занимаемся ее решением, но если они хотят решить это через прессу, все может измениться».

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«Мы предлагали Диллиану Уайту бой за временный титул с прошлого октября, но они затягивали с ответом, — добавил глава WBC. — Я несколько разочарован, что британские поклонники бокса видят только одну сторону ситуации. Я получал оскорбления в соцсетях, нападки на репутацию моего отца, оскорбления моей семьи. Мы стоим за справедливость, наша история очень чиста, и мы примем правильное решение через соответствующую процедуру».

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Бокс, WBC, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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