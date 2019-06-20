Президент WBC о Диллиан Уайте

Новости спорта: Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Диллианом Уайтом.

Глава WBC Маурисио Сулейман выразил свое недовольство критикой, с которой столкнулся он и организация после того, как занимающий первое место в рейтинге организации в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт и его промоутер Эдди Хирн начали публично оказывать давление на WBC с желанием добиться для боксера позиции обязательного претендента. Уайт и Хирн надеются на то, что назначенный на 20 июля поединок Уайта против Оскара Риваса станет отборочным, но Сулейман заявил, что шаги по привлечению внимания публики к этому могут осложнить принятие решения.

«Я много беседовал с Эдди Хирном и Диллианом Уайтом, но, к сожалению, они превратили это в медийный цирк, что очень прискорбно, так как это влияет на процесс, — сказал Сулейман в интервью Seconds Out. — Мы с большим уважением относимся с Диллиану Уайту. Он первый номер рейтинга, чемпион WBC Silver, мой друг и прекрасный боксер, но продолжающиеся упреки сильно осложняют решение ситуации. Мы занимаемся ее решением, но если они хотят решить это через прессу, все может измениться».

«Мы предлагали Диллиану Уайту бой за временный титул с прошлого октября, но они затягивали с ответом, — добавил глава WBC. — Я несколько разочарован, что британские поклонники бокса видят только одну сторону ситуации. Я получал оскорбления в соцсетях, нападки на репутацию моего отца, оскорбления моей семьи. Мы стоим за справедливость, наша история очень чиста, и мы примем правильное решение через соответствующую процедуру».