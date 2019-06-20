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Ковнацкий и Арреола обещают устроить "бой года"

Ковнацкий и Арреола обещают устроить "бой года"
00:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Супертяжеловесы Адам Ковнацкий и Крис Арреола, которые встретятся 3 августа в Бруклине (США) пообещали, что зрители не останутся разочарованы их поединком.

«Мы с Крисом Арреолой собираемся устроить «бой года», — приводит слова 30-летнего Ковнацкого ESPN. — Мы намерены показать, что большие ребята умеют драться. Супертяжелый вес сейчас на подъеме, и наш бой еще добавит ему популярности. С нашими стилями агрессивных, идущих вперед бойцов поклонники бокса не останутся разочарованы».

38-летний трехкратный претендент на титул чемпиона мира в этом весе Крис Арреола заявил, что завершит свою карьеру в случае поражения.

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«Мы с Адамом покажем отличный бой, — сказал Арреола. — Я очень жду его. Как поклонник бокса я бы не пропустил этот бой. Об этом поединке еще много будут говорить. Я намерен выйти на ринг 3 августа в наилучшей форме. Говорю сейчас, если я проиграю, я уйду из бокса. Но я не намерен проигрывать. Я брошу все силы на победу».

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Бокс, Крис Арреола, Новости бокса, Адам Ковнацкий - Крис Арреола, Адам Ковнацкий.
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