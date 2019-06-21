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Пакьяо - Турман: Майки Гарсия дал прогноз на бой

Пакьяо - Турман: Майки Гарсия дал прогноз на бой
00:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Майки Гарсия сделал прогноз на предстоящий бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман.

Американский боксер Майки Гарсия сделал прогноз на бой между чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и чемпионом WBA Super Китом Турманом.

Гарсия ожидает, что победителем поединка будет филиппинец.

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"У Мэнни все еще осталось много сильных качеств, он еще боксирует на высоком уровне. Но этот бой будет для него непростым. Турман - сильный, голоден и мотивирован, и к Пакьяо он готовится упорнее, чем когда-либо. У Пакьяо достаточно нужных качеств для победы – работа ног, скорость рук, углы, ударная мощь. В этом бою нужно рвать дистанцию и работать сериями. Но Кит может ударить, и это может переломить ход боя. Не так много боксеров, которые могут побить парня своего уровня, моложе на 10 лет, но Пакьяо как раз из них", - цитирует Турмана Fighthype.com.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Майки Гарсия, Кит Турман, Мэнни Пакьяо - Кит Турман.
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