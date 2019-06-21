Пакьяо - Турман: Майки Гарсия дал прогноз на бой

Новости спорта: Майки Гарсия сделал прогноз на предстоящий бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман.

Американский боксер Майки Гарсия сделал прогноз на бой между чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и чемпионом WBA Super Китом Турманом.

Гарсия ожидает, что победителем поединка будет филиппинец.

"У Мэнни все еще осталось много сильных качеств, он еще боксирует на высоком уровне. Но этот бой будет для него непростым. Турман - сильный, голоден и мотивирован, и к Пакьяо он готовится упорнее, чем когда-либо. У Пакьяо достаточно нужных качеств для победы – работа ног, скорость рук, углы, ударная мощь. В этом бою нужно рвать дистанцию и работать сериями. Но Кит может ударить, и это может переломить ход боя. Не так много боксеров, которые могут побить парня своего уровня, моложе на 10 лет, но Пакьяо как раз из них", - цитирует Турмана Fighthype.com.