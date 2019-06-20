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Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира

Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
17:37 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Иван Редкач обозначил свои ближайшие цели.

Украинский боксер Иван Редкач на встрече со СМИ, которая прошла в Сity Beach Club Kiev, рассказал о своих ближайших планах, а также вспомнил победный бой против Девона Александера.

«В первом раунде чувствовал себя неуютно, пропустил неприятные удары в корпус, но потом сфокусировался. Ждал Александера на поздние раунды, вытягивал его и воплощал в жизнь то, что отрабатывал на тренировках».

«Мы настраивались на победу нокаутом, планировали в раунде седьмом-восьмом. Мой тренер Шейн Мозли перед боем говорил, что нужно побеждать только досрочно, Александр – титулованный боец и по очкам победу мне не отдадут», — рассказал Редкач.

По словам украинца, следующий бой он хотел бы провести против чемпиона мира по версии WBC Шона Портера.

Редкач - Александер. Видео лучших моментов боя

«Были разговоры о таком поединке, на моем бое с Александером был и сам Портер. Слышал, что победитель нашего поединка должен был встретиться с ним. Портер у меня спрашивал: «С кем бы ты хотел встретиться в бою за титул?». Ответил, что с тобой и другими чемпионами.

«Сразу после поединка с Александером сказал Портеру, что хочу с ним драться. Он принял вызов и был рад этому. Но сейчас, скорее всего, я буду драться в сентябре и с другим бойцом. Это топовый боксер, четырехкратный чемпион мира, но пока не могу назвать его имя. Скажу так: это будет большим испытанием для меня и большой честью встретиться с таким бойцом».

После победы над Девоном Александером Иван Редкач имеет 23 победы в своем послужном списке — 18 из них были досрочными.

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