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Усик: За "двойки" в школе выгребал от отца по полной

Усик: За "двойки" в школе выгребал от отца по полной
20:11 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: За плохие оценки в школе будущий чемпион получал подзатыльники.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что в детстве его заставляли хорошо учиться в школе:

«Отец как-то мне сказал, может, и грубую вещь, но жизненную: когда ты тупой – ты никому не нужен. Поэтому учился на твердые «тройки», «четверки», а иногда и «пятерки». За «двойки» же выгребал от отца по полной программе – не один подзатыльник получил».

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Отметим, что в сентябре Усик должен дебютировать в супертяжелом весе. Украинец уже заметно покрупнел перед переходом в новый дивизион.

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