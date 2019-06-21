Усик: За "двойки" в школе выгребал от отца по полной

Новости спорта: За плохие оценки в школе будущий чемпион получал подзатыльники.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что в детстве его заставляли хорошо учиться в школе:

«Отец как-то мне сказал, может, и грубую вещь, но жизненную: когда ты тупой – ты никому не нужен. Поэтому учился на твердые «тройки», «четверки», а иногда и «пятерки». За «двойки» же выгребал от отца по полной программе – не один подзатыльник получил».

Отметим, что в сентябре Усик должен дебютировать в супертяжелом весе. Украинец уже заметно покрупнел перед переходом в новый дивизион.